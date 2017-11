Agüero desmaia em amistoso da Argentina e é levado para hospital

“Agüero teve um desmaio e foi levado para o hospital para exames de rotina, que foram feitos como forma de precaução”, explicou inicialmente a Associação do Futebol Argentino (AFA), em sua página no Twitter.

Não bastasse a fraca atuação e a surpreendente derrota para a Nigéria, a Argentina ainda levou um susto no amistoso desta terça-feira, em Krasnodar, na Rússia. O atacante Sergio Agüero precisou ser levado a um hospital depois de desmaiar durante o intervalo do confronto.

Trata-se de mais um susto protagonizado por Agüero, que se envolveu em um acidente automobilístico recentemente. Na ocasião, no fim de setembro, o jogador voltava de um show na Holanda quando o táxi em que estava chocou-se com um poste. Ele teve fraturas nas costelas e ficou semanas afastado do gramado.

Nesta terça, a Argentina pareceu sentir a falta de Agüero no segundo tempo e levou uma surpreendente virada da Nigéria. Depois de sair na frente por 2 a 0, acabou derrotada por 4 a 2 e somou mais um resultado decepcionante sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.

