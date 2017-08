Agente de Pablo diz que ‘Corinthians não cumpriu com o combinado’

A negociação envolvendo Pablo e Corinthians está suspensa por tempo indeterminado. O empresário do atleta, Fernando César, explicou o motivo da paralisação das conversar e disse que a diretoria não cumpriu com o que foi combinado. O agente ainda afirmou que a equipe paulista continua sendo a prioridade de Pablo, mas está aberto para ouvir outras propostas.

“Combinamos com o presidente (Roberto de Andrade) que se eu conseguisse um desconto do Bordeaux, eles iriam pagar as luvas e a comissão à vista ou em poucas parcelas. Mas o Corinthians não cumpriu com o combinado”, disse o empresário, em entrevista ao Estado.

LEIA TAMBÉM: Monaco diz ter força para reverter vantagem da Juventus na Liga dos Campeões

César conta que ao invés de lhe pagar à vista ou oferecendo poucas parcelas, a diretoria lhe fez uma proposta bem diferente. “Agora vieram me oferecer R$ 500 mil por ano e as luvas pagas em 54 parcelas. Assim fica complicado”, reclamou. A ideia do representante de Pablo era receber todos os valores, no máximo, até o fim da gestão Roberto de Andrade, que se encerra em fevereiro do ano que vem.