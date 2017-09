África do Sul diz que Fifa foi ‘injusta’ ao anular jogo por causa de manipulação

Lamptey foi banido por toda a vida do futebol. Embora não haja reclamações sobre a punição ao árbitro, a decisão afeta diretamente a África do Sul, podendo acabar com suas esperanças de chegar à Copa do Mundo no próximo ano, apesar de a Fifa ter confirmado que nenhuma equipe tinha conhecimento da manipulação.

A decisão da Fifa para esse tipo de caso nunca havia sido adotada antes. Lamptey conduziu uma polêmica arbitragem no jogo disputado em 12 de novembro do ano passado ao marcar um pênalti em favor da África do Sul, que venceu o jogo por 2 a 1. Ele anotou toque de mão da defesa senegalesa, quando as câmeras de TV mostraram claramente que a bola passou longe e atingiu a perna do jogador. Foi a única vitória da seleção sul-africana na atual fase das Eliminatórias.

A avaliação da Fifa é de que Lamptey estava agindo sob ordens de um grupo de apostadores. De acordo com a entidade, a descoberta do caso se deu através de “relatórios de atividades de apostas irregulares de várias empresas internacionais de monitoramento de apostas”.