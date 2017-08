Afastado do elenco, Felipe Melo retorna aos treinamentos no Palmeiras

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, iniciou nesta terça-feira a nova etapa na carreira de treinar separado no clube à espera de uma nova equipe para atuar. O jogador publicou vídeo em uma rede social dentro da Academia de Futebol, em São Paulo, na parte da tarde enquanto que os demais companheiros já viajavam ao Rio para enfrentar o Botafogo, nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro.

“Mais um dia de trabalho, graças a Deus”, escreveu Felipe Melo. Afastado do elenco a pedido do técnico Cuca, o volante tem contrato até dezembro de 2019. Na última segunda-feira o jogador foi dispensado do trabalho com o grupo e só nesta terça voltou aos trabalhos no clube. A partir de agora, ele só vai se apresentar ao Palmeiras em contraturno.

Felipe Melo teve desavenças com Cuca. O problema de relacionamento foi acentuado pelo vazamento de um áudio em que o jogador chama o treinador de mau caráter, covarde e mentiroso. As declarações pesadas levaram o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, a comunicar nesta terça-feira que o volante não atuará mais pela equipe.