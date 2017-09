Advogados da RPT visitam Tatuí pelo Estadual da OAB

Motivado pela goleada por 4 a 0 para cima de Bauru, o time da subseção de Americana/Limeira/Nova Odessa/Santa Bárbara visita Tatuí, hoje, às 10h30, em seu penúltimo compromisso pela segunda fase do Campeonato Estadual de Futebol de Campo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

“Fizemos um grande jogo na última rodada, em que precisávamos ganhar para continuar com chances. Agora temos mais duas partidas para decidir a nossa classificação só dependendo de nossas forças”, comentou o técnico Vander Batistella.

LEIA TAMBÉM: Após derrota do São Paulo, atacante Luiz Araújo admite negociação com o Lille

A equipe da RPT (Região do Polo Têxtil) é a terceira colocada de seu grupo, com 7 pontos, mas com um jogo a menos, em virtude da partida diante de Ibitinga ter sido adiada por causa de uma forte chuva na última semana. Somente os dois primeiros de cada chave se classificam.