Advogados da RPT se classificam para as oitavas

O time da subseção de Americana/Limeira/Nova Odessa/Santa Bárbara está no mata-mata do Campeonato Estadual de Futebol de Campo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

No último sábado, a equipe comandada por Vander Batistella venceu Tatuí por 2 a 1, fora de casa, com dois gols de Silas, e terminou a segunda fase como líder de seu grupo, com 13 pontos, seguido por Bauru, com 12, Tatuí, com 10, e Ibitinga, que não somou nenhum ponto.

Agora, os Doutores da Bola da RPT (Região do Polo Têxtil) ficam no aguardo do sorteio para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Por ter uma das oito melhores campanhas do torneio, é certo que o time poderá fazer o segundo jogo em casa.