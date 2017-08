Advocaat enaltece França, mas garante que Holanda pode surpreender em Saint-Denis

A seleção holandesa tem uma difícil missão na quinta-feira contra a França, no Stade de France, em Saint-Denis, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia. Mas, apesar de enaltecer a qualidade do rival, o técnico Dick Advocaat foi assertivo nesta quarta: sua equipe tem condições de fazer um bom jogo e vencer o adversário.

“Temos todo o respeito pela França. Com tantos talentos, eles podem fazer até três times de qualidade. Mas precisamos jogar nossa partida e aproveitar o maior número possível de chances de marcar – e certamente teremos muitas”, projetou Advocaat. “Se estivermos bem organizados, podemos ir bem.”

Conquistar um bom resultado, aliás, é fundamental para a Holanda. Depois de um fraco início de Eliminatórias, a seleção ocupa apenas a terceira posição do Grupo A com dez pontos, três atrás da Suécia e da própria França. Assim, para se manter com chances de ir à Copa, a equipe precisa ir bem não apenas nesta quinta, mas também no domingo, em Amsterdã, contra a Bulgária.