Adryan é liberado pelo Flamengo e se transfere para time da Suíça

Pouco aproveitado pelo técnico Zé Ricardo nesta temporada, Adryan está oficialmente fora do Flamengo. Nesta segunda-feira, o clube carioca anunciou que acertou a rescisão do contrato do jovem meia, de 22 anos, que, assim, ficou livre para fechar a sua transferência ao Sion, da Suíça. Ainda assim, o time permanecerá com uma participação nos direitos econômicos do jogador.

“A pedido do Adryan, o clube antecipou a rescisão do contrato dele, que se encerraria no fim deste ano e, portanto, ele pode assinar um pré-contrato desde já O atleta ira para o Sion, da Suíça. Em comum acordo entre os clubes, o Flamengo preservou parte dos direitos econômicos do atleta”, anunciou o Flamengo através de um comunicado divulgado no seu site oficial.

Formado nas divisões de base do time carioca, Adryan era apontado como grande promessa, com tendo várias passagens pelas categorias inferiores da seleção brasileira. O jogador, porém, vinha tendo dificuldades para conquistar seu espaço na equipe principal do Flamengo desde a sua profissionalização.