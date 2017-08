Acordo faz Palmeiras receber mais R$ 20 milhões pela venda de Gabriel Jesus

Foto: Lucas Figueiredo - CBF

O Palmeiras vai receber mais R$ 20 milhões pela venda de Gabriel Jesus ao Manchester City, da Inglaterra, concretizada em 2016. Depois de mais de um ano de briga judicial, o departamento jurídico do clube e o ex-empresário do atacante, Fábio Caran, entraram em acordo sobre a divisão de uma parte dos direitos econômicos do jogador e agora o clube ficará com quase 50% do valor total da transferência.

A diretoria do Palmeiras entrou na Justiça por entender que houve por parte do empresário a violação de uma das cláusulas de um contrato. Ao renovar com a equipe, em 2014, Gabriel Jesus assinou um vínculo em que o clube concedeu aos empresários 70% dos direitos econômicos, mas com a condição de que essa parcela não poderia ser vendida ou repassada para outros.

No entanto, desses 70% cedidos aos empresários, a fatia de 22,5% referentes a Fábio Caran foram destinadas à mulher dele, Naima Ferreira. O Palmeiras alegou que ela após receber os direitos econômicos por meio de uma empresa individual, a transformou em sociedade limitada, com a entrada de mais dois sócios que passaram a ter 99% do patrimônio, enquanto Naima ficou com 1%.