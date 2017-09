Ação dificulta volta de Claudemir ao União Barbarense

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O União Barbarense não esconde o interesse pelo treinador Claudemir Peixoto, mas uma ação judicial movida por ele contra o clube para cobrar salários atrasados pode dificultar as negociações. Peixoto é um dos dois nomes pretendidos pelo Leão da 13 para a Série A3 de 2018. O outro é Edson Vieira, que deixou o rival Rio Branco há duas semanas e já teria acertado a oferta salarial unionista.

Segundo o gerente de futebol Edvaldo Souza, a escolha do novo técnico será feita através de uma votação aberta entre integrantes da diretoria e do GA (Grupo de Apoio). O que pesa contra Peixoto é a cobrança feita por ele na Justiça. “Se o Claudemir não retirar o processo, a chance é zero. Ele já se posicionou sobre uma retirada e por isso pretendemos marcar um almoço na semana que vem para apresentarmos nossa proposta e prosseguir as conversas”, explicou Souza, em coletiva de imprensa realizada ontem à tarde.

O dirigente esperava ter definido um novo treinador até semana passada, mas suspendeu temporariamente as conversas diante das preocupações com as adequações necessárias no estádio Antonio Guimarães e a busca por uma CND (Certidão Negativa de Débitos) para disputar a competição no ano que vem. Na coletiva, o presidente Jairo Araújo assegurou que os dois problemas estão superados.