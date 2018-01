Abel vê só Flamengo mais forte do que o Flu no Rio, mas admite temor com defesa

O futuro do Fluminense preocupa o torcedor em razão da saída de vários jogadores que eram referência do elenco, como o meia Gustavo Scarpa, o zagueiro Henrique e o goleiro Diego Cavalieri, e o risco de perder outras peças, como o atacante Henrique Dourado. O técnico Abel Braga, porém, tenta adotar um discurso de mais tranquilidade e acredita que o time poderá ser competitivo no Campeonato Carioca.

Na avaliação do treinador, apenas o Flamengo larga no torneio estadual à frente do Fluminense. Ele alerta, porém, que o time vai sofrer na sua estreia, nesta quarta-feira, às 16h30, diante do Boavista, em Saquarema, pelo pouco tempo de preparação para o compromisso e pelo desgaste por causa da viagem aos Estados Unidos para Florida Cup.

LEIA TAMBÉM: Firmino faz golaço, Liverpool vence jogo de sete gols e impõe 1ª derrota ao City

“Temos que pensar daqui para frente. A estreia com certeza será um jogo muito complicado para nós. Vamos chegar em condições bem melhores para o jogo contra o Botafogo. Contra o Boavista, vamos buscar o melhor resultado possível. Em relação à minha expectativa para o campeonato, tirando o Flamengo que tem um time pronto, o Fluminense está na mesma condição que os outros”, afirmou.