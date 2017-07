Abel lamenta falhas da defesa do Fluminense e reclama de gramado após empate

O técnico Abel Braga admitiu que ficou decepcionado com o empate do Fluminense por 3 a 3 com a Chapecoense, na noite de segunda-feira, em Edson Passos, na conclusão da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou os erros cometidos pelo sistema defensivo no primeiro tempo, quando o time foi ao intervalo perdendo por 2 a 1, e aprovou o desempenho da equipe na etapa final.

“Saio um pouco decepcionado por causa do nosso segundo tempo. As falhas no primeiro claro que chatearam, mas o nosso segundo tempo foi muito bom. Nossos jogadores foram muito dignos e lutaram barbaramente. Agora, vamos pensar no domingo”, disse o treinador do Fluminense, para depois fazer uma avaliação mais detalhada das falhas do seu time.

“Foi um grande jogo, tivemos que superar alguns momentos difíceis de alguns jogadores. Primeiro tempo, sofremos um gol muito previsível, que é o de lateral que nós treinamos essa jogada forte da Chape. No primeiro gol, em três jogadas de bola divida, eu perdi as três. No segundo tempo, tentamos acalmá-los, corremos atrás. Naquele momento, quando estava 2 a 2, da maneira que nós vínhamos no segundo tempo, estávamos mais perto de fazer o terceiro do que sofrê-lo e acabamos sofrendo o gol com um a menos”, acrescentou.