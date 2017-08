Abel lamenta excesso de empates, mas diz que Fluminense poderia ter vencido

O técnico Abel Braga reconheceu após o Fluminense não sair do 0 a 0 com o Santos, na noite de segunda-feira, no estádio do Pacaembu, que o seu time vem empatando demais no Campeonato Brasileiro, algo que tem atrapalhado a luta da equipe para entrar no G6, a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. O empate foi o nono do time no torneio, mas, na avaliação do treinador, dessa vez ele se deu porque faltou tranquilidade e sorte para conquistar a vitória na 20ª rodada da competição.

“Hoje eu diria que faltou sorte, um pouquinho de tranquilidade, um pouco de escolher a melhor jogada… Realmente é ruim ter oito empates (nove, na verdade), eu preferia ter cinco derrotas e três vitórias. Teria um ponto a mais e pesaria no critério de desempate. Estão acontecendo (os empates), mas tem que ficar claro que não jogamos para empatar, não abdicamos de atacar, marcamos alto, os volantes saem para o jogo e tem sido assim. Agora vamos jogar em casa, temos que propor o jogo, mas não podemos sair de qualquer maneira. Tem que ter consciência, jogar com naturalidade e o meu torcedor sabe disso. Não vou ficar atrás com medo de perder jogo quando estiver fora de casa. Os empates estão acontecendo por coincidência”, disse.

Abel apontou que a partida de segunda-feira teve tempos bem distintos. Para ele, o Fluminense cresceu de rendimento na etapa final, quando conseguiu evitar o jogo vertical do setor ofensivo do Santos e teve algumas oportunidades para conquistar a vitória, embora não tenha conseguido aproveitá-las.