Abel fecha treino e não revela time do Flu para duelo contra o Atlético-MG

O técnico Abel Braga fechou o treino do Fluminense neste sábado e manteve em suspense a escalação da equipe para o jogo contra o Atlético Mineiro, na segunda-feira, no encerramento da 21ª rodada. O confronto será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Sem liberar o acesso da imprensa, o treinador comandou atividade que durou 1h30min. Na primeira metade, Abel orientou um treino coletivo, formando a equipe titular que jogará na segunda-feira. Ele deu atenção especial ao posicionamento dos jogadores ao longo da atividade.

Na segunda parte, os jogadores se concentraram em trabalhos de fundamento, como finalizações, cobranças de faltas, pênaltis, bolas na área e até arremesso lateral. O grupo voltará aos trabalhos neste domingo, véspera da partida, para a finalização da preparação.