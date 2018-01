Abel diz que não está preocupado com saída de jogadores e projeta Flu competitivo

Engana-se quem pensa que o técnico Abel Braga está preocupado com a debandada de jogadores do Fluminense antes do começo desta temporada. Mesmo com a dispensa de jogadores importantes como o goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Henrique e as saídas do volantes Wendel e Orejuela, o treinador manteve o otimismo e garantiu que 2018 será melhor que o ano passado.

“Queira ou não, pode chegar a oito o número de jogadores que eram titulares e não estarão mais. Vocês acham que eu estou preocupado com isso, que eu estou perdendo meu sono, que estou aborrecido, chateado?”, disse. “Eu estou otimista, como sempre estive, e quero que meu torcedor tenha isso. Meus jogadores sabem que para termos esse apoio e para o torcedor sentir essa confiança, algo precisa ser feito de maneira diferente. E será feito. Esse ano vai ser melhor”, prometeu Abel Braga.

O técnico, no entanto, pode perder ainda dois dos principais jogadores do Fluminense na última temporada. Artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Jô, o centroavante Henrique Dourado tem proposta do Corinthians e o meia Gustavo Scarpa moveu ação na justiça para deixar o clube carioca. O São Paulo é o principal interessado no futebol dele. Mesmo com a possibilidade de mais baixas, Abel Braga disse acredita que o time, ao contrário de 2017, será competitivo nesta temporada.