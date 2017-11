Abel diz que expulsão de Marlon foi decisiva para derrota do Fluminense

O técnico Abel Braga culpou a expulsão do lateral Marlon pela derrota do Fluminense para o Cruzeiro, por 3 a 1, na noite deste domingo, em rodada do Brasileirão. Para o treinador, a exclusão mudou a história do jogo porque logo na sequência o time mineiro marcou o segundo gol – até o cartão vermelho, a partida estava empatada por 1 a 1.

“O jogo se resume até os 12 minutos do segundo tempo, quando tivemos um jogador expulso. O árbitro falou na hora, na pressão dos jogadores do Cruzeiro, que não era jogada para amarelo. Por incrível que pareça, quem falou que era lance para amarelo foi o árbitro atrás do gol”, disse Abel, referindo-se ao segundo cartão que Marlon levou, por tocar a bola com a mão.

Logo no lance da cobrança de falta, gerada pelo toque de Marlon, foi que o Cruzeiro marcou seu segundo gol na partida. “Foi um gol legal. Mas o bandeira alegou para os jogadores que a falta entrou direto. De fato o gol foi legal, mas na reclamação dos jogadores, ele falou que entrou direto. Aí estão brincando, né? Para nós, o jogo teve 57 minutos, depois teve logo o outro gol e acabou a história. Fluminense foi muito bem até a expulsão.”