Abel diz que eliminação do Fluminense foi justa e lamenta falhas

O técnico Abel Braga avaliou que o Fluminense mereceu ser eliminado nas quartas de final da Copa da Primeira Liga, na noite de quarta-feira, quando a equipe perdeu por 2 a 0 para o Londrina, no Estádio do Café. O treinador apontou falhas da sua equipe nos gols sofridos, mas reconheceu a superioridade do oponente.

“Era um jogo importante, muito mais para observação do que qualquer outra coisa, mas não significa que não queríamos ganhar. Não ganhamos porque não conseguimos, o adversário foi superior. No primeiro tempo, foi um jogo muito bem controlado. O Londrina, mesmo jogando em casa e conhecendo o campo, não conseguiu chegar. Só chegou no gol, uma bobeira nossa. Tanto o primeiro, quanto o segundo gol foram erros nossos. Mas a vitória deles foi justa”, disse.

LEIA TAMBÉM: Corinthians vence Sport e termina 1º turno do Brasileirão invicto

Com o foco voltado para o Campeonato Brasileiro, Abel escalou cinco jogadores considerados titulares – Julio César, Renato Chaves, Henrique, Marlon Freitas e Wendel -, além de ter promovido o retorno ao time de Sornoza, que ficou cerca de três meses afastado dos gramados por causa de uma fratura na perna esquerda, algo destacado por Abel.