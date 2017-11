Abel detona arbitragem na derrota do Flu para Corinthians e vê final contra Ponte

O técnico Abel Braga, do Fluminense, criticou a arbitragem do catarinense Braulio da Silva Machado na derrota da equipe carioca na derrota por 3 a 1 para o Corinthians, nesta quarta-feira, no Itaquerão, que deu o título do Campeonato Brasileiro ao time alvinegro com três rodadas de antecedência. O treinador parabenizou o colega Fábio Carille, mas foi irônico ao cobrar a marcação de duas penalidades máximas em favor do Fluminense.

“Parabéns ao Carille, o título é merecido. Para o Corinthians uma noite perfeita, porque conquistaram o título, o estádio cheio e uma arbitragem sensacional. Portanto, parabéns ao árbitro. Digna de um jogo decisivo. A única coisa que o árbitro errou foram dois pênaltis que ele não deu. Faz diferença. No segundo, ele chegou a colocar o apito na boca. No último jogo, perdi para o Cruzeiro porque meu jogador, no meio-campo, de costas para a bola, a bola bateu no braço e ele foi expulso. Hoje, bateu no braço e ele não marcou”, desabafou o comandante do time tricolor carioca em entrevista após a partida.

Frustrado pela derrota que mantém o Fluminense em situação difícil na classificação do Brasileirão – o time segue na parte debaixo da tabela, com 43 pontos e ameaçado de rebaixamento -, Abel destacou o clima de decisão que enfrentará diante da Ponte Preta, na segunda-feira, às 17 horas, no Maracanã, pela 36ª rodada.