Abel descarta retornos de Douglas e Sornoza ao Fluminense para segunda-feira

Em meio a uma temporada marcada pelos problemas físicos, não será na próxima segunda-feira que o Fluminense contará com o retorno de dois importantes jogadores para o esquema tático de Abel Braga. O treinador tricolor informou nesta sexta-feira que o volante Douglas e o meia Sornoza ainda não serão aproveitados no duelo com o Atlético-MG, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Estes são apenas dois dos muitos problemas físicos que atrapalham o Fluminense nos últimos tempos, mas Abel tenta olhar o lado positivo do momento. “Nenhum time teve os problemas que nós tivemos. Foram nove cirurgias traumáticas, fratura no tornozelo, no pé, na mão, ligamento cruzado… Mas a cada dia que passa, temos mais entusiasmo. Isso é muito legal. Temos muita confiança em nós mesmos e no nosso trabalho.”

Para suprir as ausências dos muitos desfalques, o Fluminense foi ao mercado e apresentou na última quinta-feira dois reforços. O volante Richard e o atacante Robinho chegam ao clube para a primeira grande chance em um clube de expressão, e Abel mostrou confiança nestes jogadores.

“Estamos tentando repor com a chegada do Richard e do Robinho, que ontem, no treino, encantou e participou pelos dois lados do campo, muito inteligente, muito rápido, sabe chegar na frente. Também finaliza muito bem, não tem tanta presença de área como o Richarlison, mas a gente fica esperançoso, pois não é um jogador comum. Tanto Robinho quanto Richard foram uma pesquisa do nosso departamento de futebol sobre jogadores no mercado e a gente compôs um pouco mais o elenco”, comentou.