Abel celebra vitória difícil do Fluminense e exalta Henrique Dourado

O técnico Abel Braga avaliou que o triunfo do Fluminense por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, na noite de segunda-feira, no Maracanã, teve ares de heroísmo para o seu time. O treinador destacou que a equipe controlou o primeiro tempo da partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas depois do intervalo acabou sendo dominada pelo adversário. Ainda assim, conseguiu arrancar a vitória nos minutos finais, o que foi muito comemorado pelo treinador, que elogiou o espírito de luta dos seus jogadores.

“Jogo bem distinto, com duas fases bem claras, no primeiro tempo não corremos nenhum tipo de risco, acho que um a zero no primeiro tempo ficou pouco pelo que apresentamos. No segundo tempo, com a entrada do Valdívia, mudou completamente a partida, foi a melhor partida dele no Atlético e ficou claro que tem o dedo do treinador, que tirou o Cazares da função e o deixou mais aberto pelo lado esquerdo, jogando por trás e o Valdívia entrando. Complicou bastante para a gente, sofremos o empate e era questão de tempo para o Atlético fazer o segundo. Alguma coisa nos iluminou, a gente trocou um lateral por um atacante, tirou um volante por outro atacante e tivemos êxito. Acho que essa vitória já estávamos merecendo há algum tempo, não entramos em campo com desejo, entramos em campo com atitude e isso nunca nos falta. A gente só empatava e parecia que não íamos sair do lugar e essa vitória muda tudo, essa rapaziada precisava dela. Fomos merecedores, no momento mais difícil do jogo, não abdicamos nunca de virá-lo e nós viramos”, analisou Abel.

Para conquistar a vitória, o Fluminense contou com uma atuação decisiva de Henrique Dourado. O centroavante marcou os dois gols da equipe na partida e se isolou na artilharia da competição, com 12. E Abel não economizou nos elogios ao atacante.