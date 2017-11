Abel Braga revela reunião com presidente do Flu para permanecer no clube em 2018

O técnico Abel Braga revelou nesta sexta-feira que pretende permanecer no Fluminense na próxima temporada. Especulado no Internacional, o técnico admitiu que teve dificuldades neste ano devido às poucas opções no elenco, mas lembrou que tem contrato com o clube tricolor das Laranjeiras e pretende sugerir ideias à diretoria para suprir as carências do time.

“Quero cumprir o contrato aqui. É a primeira coisa, porque nunca rompi contrato na minha carreira, a não ser quando fui despedido, poucas vezes. Vou me encontrar com o presidente, conversar. As pessoas têm que entender que não vou fazer nenhum tipo de exigência. Eu quero saber o que vai acontecer no ano que vem. Vou colocar algumas ideias que tenho e estudar aquilo que poderá ou não ser feito. O torcedor pode ficar tranquilo porque estou onde gosto”.

LEIA TAMBÉM: CBF divulga calendário de 2018 e paralisará Brasileirão um dia antes da Copa

Abel confirmou que terá uma reunião com o presidente do clube, Pedro Abad, na semana que vem, na qual proporá algumas soluções para driblar as dificuldades financeiras pelas quais o Fluminense passa.