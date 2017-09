Abel Braga revela dúvidas para escalar Fluminense contra Vitória pelo Brasileirão

O técnico Abel Braga foi mais um a comemorar as duas semanas de parada do Campeonato Brasileiro – devido aos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 – para recuperar jogadores lesionados e treinar mais a equipe que entrará em campo neste domingo, às 16 horas, diante do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pela 23.ª rodada.

Abel Braga também entende que o adversário está em um momento de crescimento no campeonato, mas ressaltou que tentará fazer com que o Fluminense esteja atento para aproveitar possíveis falhas da equipe rubro-negra durante o confronto.

“A equipe do Vitória está num momento muito bom, mas as equipes estão jogando muito igual. Todo gol é precedido de falha e quando essa falha acontecer, você tem consequências com ela, existe uma série de fatores que influenciam e a gente tem que procurar aproveitar o momento que houver o erro do adversário. Mas não vamos para o jogo esperar por uma bola, meu time não joga assim”, projetou Abel Braga.

LEIA TAMBÉM: Jair Ventura celebra recuperação do Botafogo e vê elenco maduro

O treinador, que finalizou a preparação para o duelo contra o Vitória nesta sexta-feira, no CT Pedro Antônio, no Rio, deverá iniciar a partida com: Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Douglas (Orejuela), Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado.

O Fluminense ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação do Brasileirão. O time tricolor das Laranjeiras – equipe que mais empatou no torneio (9 vezes) – é o nono colocado na competição com 30 pontos, um atrás do Cruzeiro, primeiro clube do G6.