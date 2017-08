Abel Braga lamenta empate e falhas do ataque do Fluminense diante da Ponte Preta

O treinador do Fluminense, Abel Braga, lamentou o empate em 0 a 0 diante da Ponte Preta, em Campinas, nesta quarta-feira à noite, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro devido à morte de seu filho mais novo, João Pedro, de 19 anos, ocorrida no dia 29 do mês passado, ao cair do apartamento de cobertura onde a família vive, na zona sul do Rio. Na avaliação de Abel, o time desperdiçou oportunidades de conquistar uma vitória fora de casa.

“O resultado é justo, procuramos desgastar a equipe da Ponte Preta, obrigamos eles ao erro. Mas o jogo foi igual, foi muito tático. Ainda tivemos mais uma oportunidade incrível naquela bola que bateu nas costas do Marcos Júnior, era a bola do jogo. Nosso ataque está sempre correndo atrás e fazendo uma diferença grande na competição, sempre marcando gols, mas hoje foi o contrário, não estivemos bem na parte ofensiva e na parte defensiva, fomos bem”, analisou o treinador do time tricolor.

Abel também demonstrou preocupação com o excesso de empates da equipe carioca no Brasileirão – foram oito em 19 rodadas. O retrospecto coloca o Flu como o time que mais obteve resultados de igualdade na competição, junto com o Flamengo.