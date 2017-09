Abel aponta oscilação do Fluminense e absolve Robinho por expulsão na estreia

O técnico Abel Braga reconheceu que o Fluminense teve desempenho distinto nos tempos do empate por 2 a 2 com o Vitória, domingo, no Barradão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador avaliou que a equipe decepcionou na primeira etapa, quando saiu perdendo por 1 a 0, mas conseguiu se recuperar na segunda.

“Fomos muito mal, o Vitória nos dava a bola e nós não conseguíamos fazer a transição. Tive uma jogada de profundidade com o Lucas no primeiro tempo, cruzamento rasteiro e o goleiro defendeu, e um chute do Douglas de fora de área e nada mais. Nesse tempo, o Vitória poderia ter liquidado o jogo. No intervalo veio a substituição da atitude, da postura. Voltamos mais agressivos, com mais movimentação. Conseguimos lutar com muita bravura e a última impressão que ficou foi boa, foi positiva, mas o Fluminense não pode fazer o primeiro tempo como fez”, avaliou.

LEIA TAMBÉM: Hernanes vibra com reestreia e brinca: 'Só não falo palavrão porque sou profeta'

No segundo tempo, o Fluminense conseguiu a virada diante do Vitória, mas acabou sendo vazado já nos acréscimos do duelo por Kanu. E embora tenha se declarado satisfeito com o resultado conquistado, o treinador apontou falha do sistema defensivo que impediu a sua equipe de deixar o Barradão com os três pontos.