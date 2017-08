Abel agradece homenagens e dedica vitória do Flu ao filho: ‘Ele estava aqui’

No primeiro jogo em casa após a trágica perda do filho João Pedro, Abel Braga foi alentado pelo carinho do torcedor do Fluminense. Antes, durante e depois do triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no último sábado, o treinador teve o nome gritado e viu faixas com mensagens de apoio espalhadas pelas arquibancadas do Maracanã. Emocionado, ele agradeceu as manifestações e dedicou o triunfo a João.

“Meu filho estava aqui, com os mesmos olhos azuis, irreverente como sempre foi. Não sei explicar a fundo aquilo que está se passando porque, até agora, não consegui entender o motivo. Mas fico me perguntando: será que ele teve que nos deixar, minha família, os amigos, para que um dos Braga transcendesse o futebol? Essa é a única razão que eu vejo. A família Braga é tão digna, tão correta, tão real e verdadeira que ela precisa passar um pouco dos limites do futebol”, declarou.

Filho mais novo de Abel, João Pedro morreu no fim de semana passado ao cair da janela do apartamento da família no Rio. Desde então, o treinador tem recebido todo o tipo de apoio, inclusive de torcedores adversários. Mas foi a atitude de seus jogadores que recebeu elogios do comandante.