Abel admite superioridade do Vasco e lamenta atuação do Flu: ‘Não fomos bem’

Abel admitiu a oscilação do Fluminense, que vinha de boa atuação no triunfo sobre o Atlético-MG, na segunda-feira, e caiu de produção diante do Vasco. O treinador, no entanto, considerou que este comportamento não acontece apenas com sua equipe.

O técnico Abel Braga lamentou a atuação do Fluminense na derrota por 1 a 0 para o Vasco, no último sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para ele, o rival alvinegro foi melhor e mereceu o resultado, que impediu que o time tricolor entrasse na zona de classificação para a Libertadores.

“A oscilação é o que está acontecendo desde o início do campeonato, com resultados surpreendentes. Tem equipe que estava na zona de rebaixamento e com quatro ou cinco bons resultados, vai para a Libertadores. E ao contrário também. Nós estamos procurando acima de tudo manter a regularidade, queremos essa sequência. Pena que foi quebrada hoje”, disse.

Apesar dos elogios ao rival, Abel descartou ter sido surpreendido pela postura do Vasco, comandado pelo interino Valdir Bigode. “A postura do Vasco não me surpreendeu, o Valdir sempre deixou claro que ia usar os três meias. O Vasco ficou tranquilo depois do gol, mas o respeito pela equipe do Fluminense foi muito grande. Tínhamos o controle, tínhamos a posse e tomamos um gol com um jogador meu de costas para o campo, uma bola boba. Tomamos o gol com a bola em nosso poder e depois disso, o Vasco tranquilizou, rodou a bola e complicou.”

