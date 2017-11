Abel admite futebol horroroso do Fluminense e pede desculpas ao torcedor

O técnico Abel Braga admitiu que o Fluminense apresentou um futebol horroroso na derrota por 2 a 1 diante do Sport e pediu desculpas aos torcedores que acompanharam a partida no estádio do Maracanã válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

“A derrota deve-se à grande atuação do Sport e à atuação horrorosa nossa. Foi a pior partida do ano, sem nenhum tipo de alegria, de capacidade de reação. O time não sentiu reação nenhuma e o Sport foi absoluto no jogo”, reconheceu o treinador.

LEIA TAMBÉM: Presidente do Grêmio põe Libertadores em suspeição por erro de árbitro: 'Roubado'

O Maracanã contou com a presença de quase 13 mil torcedores. Eles foram assistir ao Fluminense já sem pretensões nenhuma no Brasileiro contra um Sport que luta desesperadamente contra o rebaixamento.