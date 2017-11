ABC vence Criciúma de virada e evita rebaixamento antecipado na Série B

Apesar da vitória, o time potiguar ainda é o lanterna da competição com 31 pontos e terá que vencer todos os três jogos restantes para ter uma chance de não cair para a Série C. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Luverdense, que já perdeu para o Paraná por 2 a 0 na rodada, e tem nove pontos a mais.

O ABC entrou em campo pressionado e poderia ter sido rebaixado antecipadamente, mas conquistou uma vitória por 3 a 1, de virada, sobre o Criciúma, no Frasqueirão, em Natal (RN), pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O visitante foi melhor no início do jogo e não demorou para transformar a superioridade em gol. Aos dez minutos, Diogo Mateus arrancou pela direita e cruzou da linha de fundo para João Henrique completar de cabeça.

Aos poucos, o time da casa buscou responder, mas não conseguia chegar com perigo ao gol de Edson. Nos contra-ataques, o time visitante ainda era mais perigoso, mas não conseguiu ampliar até o intervalo.

LEIA TAMBÉM: Cássio revela conversa pós-clássico e projeta volta de 'Corinthians vencedor'

Na segunda etapa, o ABC voltou com outra postura. Mais ofensiva, a equipe da casa passou a pressionar em busca do empate e logo foi recompensada. Aos oito minutos, Matheus tentou dominar dentro da área e foi derrubado por Rapahel Silva. Dalberto cobrou o pênalti e o goleiro Edson defendeu, mas no rebote, Felipe Guedes completou para o fundo do gol.

A pressão continuou e dez minutos mais tarde Dalberto se redimiu do pênalti perdido. Erivélton invadiu a área pela direita e tocou para o atacante que pegou de primeira e virou a partida.

Para fechar a conta, Dalberto ainda marcou o terceiro do time da casa aos 39 minutos. Ele recebeu de Berguinho dentro da área e soltou uma bomba que bateu na trave antes de entrar.

Todos os jogos da 36.ª rodada serão disputados na próxima terça-feira. O Criciúma recebe o Náutico no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), enquanto o ABC enfrenta o Brasil, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA

ABC 3 x 1 CRICIÚMA

ABC – Edson; Arez, Danrlei, Tonhão e Daniel Nazaré; Felipe Guedes, Jardel (Dalberto) e Erivélton (Araújo); Berguinho, Matheus e Fessin (Jackson). Técnico: Ranielle Ribeiro.

CRICIÚMA – Edson; Diogo Mateus, Raphael Silva, Nino e Diego Giaretta; Douglas Moreira, Ricardinho e Alex Maranhão (Jocinei); Caio Rangel, Lucão e João Henrique (Moisés). Técnico: Beto Campos.

GOLS – João Henrique, aos 10 minutos do primeiro tempo; Felipe Guedes, aos 9, Dalberto, aos 18 e aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Não houve.

ÁRBITRO – Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA – R$ 9.425,00.

PÚBLICO – 1.155 pessoas.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).