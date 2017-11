‘A chance de eu permanecer no Corinthians é muito grande’, diz Pablo após título

Após alcançar o título do Campeonato Brasileiro e agora já poder dar como “encerrado” um ano que considerou “perfeito”, o zagueiro Pablo está otimista em permanecer no Corinthians na próxima temporada. O seu contrato de empréstimo com o Bordeaux, da França, termina em dezembro e defensor quer ficar na equipe paulista.

“A conversa com a diretoria foi muito boa e a chance de eu permanecer é muito grande. Estou muito feliz aqui no Corinthians. É muito gratificante ter o trabalho reconhecido”, disse Pablo, depois de ajudar a equipe paulista a superar o Fluminense por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, no Itaquerão, e garantir o heptacampeonato nacional aos corintianos.

LEIA TAMBÉM: Fluminense anuncia contratação de atacante que disputava a Série D do Brasileiro

O Corinthians tem até o fim do mês para exercer prioridade e comprar Pablo por 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões). “Foi um ano perfeito, com dois títulos. Essa história de quarta força (entre os quatro grandes clubes paulistas) nos motivou ainda mais. Ser campeão brasileiro é muito bom, mas ser campeão brasileiro pelo Corinthians é perfeito”, disse.