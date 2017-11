Löw elogia a França e nega clima de revanche contra o último algoz da Alemanha

Aquela derrota, aliás, foi a última da Alemanha, que soma uma invencibilidade de 20 partidas. “Para mim, não é um jogo de revanche. Você não pode mudar o resultado. Será um teste para as duas equipes, mas não creio que a França colocará todas as suas fichas na mesa”, avaliou.

Sobre a seleção alemã, Löw antecipou que o goleiro Kevin Trapp, o volante Sami Khedira e o meia Toni Kroos começarão como titulares. “Faremos depois algumas mudanças no intervalo”, acrescentou. “Serão substituições em poucas posições.”

O treinador falou também sobre o que espera de diferente da última partida da Alemanha, no empate sem gols com a Inglaterra, na sexta-feira. “Será uma proposição diferente do jogo contra a Inglaterra. A França é incrivelmente forte ofensivamente e tem muitos meias e atacantes que são alguns dos melhores do futebol. Eles serão mais perigosos ofensivamente do que a Inglaterra, e precisamos estar preparados para isto.”

