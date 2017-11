Felipe ‘Tite’ André vence etapa do Pé de Chumbo

O Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, recebeu na manhã deste sábado (11) a nona e penúltima etapa da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo. Na principal categoria da competição, a disputa pelo título segue polarizada entre os pilotos Rafael Contatto, Douglas Pitoli e Marcelo Marusso, porém, quem se deu bem neste sábado foi Felipe “Tite” André, que acumulou 46 dos 48 pontos disputados. Já na categoria Light, William Saura foi o vencedor e manteve o favoritismo. Foto: Marcelo Faé Ferreira PDC Divulgação

Na categoria Pro, Tite completou as 20 voltas do circuito em 15m53s445 na primeira bateria. Já na segunda, ele marcou o terceiro melhor tempo, somando 15m21s483. Embora não tenha sido vitorioso na etapa, Rafael Contatto marcou a melhor volta nas duas baterias, somando o tempo de 46s149 na primeira e 45s327 na segunda. Contatto somou 44 pontos na etapa e Marcelo Marusso, terceiro colocado, acumulou 42 pontos.

A disputa pelo troféu da competição segue embolado. Contatto permanece em primeiro lugar, com 341 pontos. Douglas Pitoli aparece em segundo, apenas seis pontos atrás do adversário, somando 335 pontos. Já Marusso aparece em terceiro, com 331 pontos. Numa disputa tão equilibrada, o “tudo ou nada” fica agora para a décima e última etapa, marcada para acontecer no dia 9 de dezembro.