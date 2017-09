Ex-pedreiro ganha primeira Meia Maratona de Americana

O vencedor Silvano, magrinho, baixinho com 1m63, definitivamente não tem porte físico de atleta. Mas tem currículo. O rapaz é um especialista em provas longas, e é o dono dos recordes brasileiros em corridas de 25 e 30 quilômetros, com marcas conquistadas na mesma prova, em 2013. Além disso, ele tem marcas importantes como um 9º lugar na tradicionalíssima Corrida de São Silvestre. Em Americana, ele concluiu o percurso de 21 quilômetros em 01:06:36, que ele mesmo considerou excelente. “Tempo que me daria pódio em qualquer outra prova”, falou.

O corredor Silvano Lima Pinto, de 36 anos, foi o grande campeão da Meia Maratona Avenida Brasil, primeira corrida com este percurso na história de Americana. A prova de 21 quilômetros também teve premiação para quem correu cinco e dez quilômetros. O evento reuniu quase duas mil pessoas no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na via que é o principal cartão-postal da cidade. As equipes americanenses de assessoria esportiva participaram em peso, com todos os seus corredores. Mas muita gente veio de fora participar. Inclusive de outros estados.

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Silvano elogiou demais a organização da prova, disse que ficou emocionado com o carinho que recebeu do público e dos outros atletas. Mas não foi só o desempenho na avenida que lhe elogios. O rapaz teve uma história de vida digna de livro.

Silvano era um pedreiro quando ganhou sua primeira corrida. Imediatamente, ele chamou a atenção dos patrocinadores e, até hoje, ganha um dinheirinho para se manter. Nada demais. Coisa de três salários mínimos. E ele conta que o dinheiro cresce à medida que os resultados aparecerem. Ah, sim, ele sabe que a carreira um dia acaba. E ele tratou de economizar uns trocados e montar uma bicicletaria em Elias Fausto, cidade onde mora com a mulher e dois filhos.

Quinze dias por mês, conta, ele treina em Petrópolis, com a equipe Top Treaining/Pé de Vento. Feliz demais, o campeão confessa que o amor por Americana é cada vez maior. Ele já ganhou uma prova de corrida por aqui. Voltou agora e ficou todo orgulhoso de saber que tinha faturado a primeira meia-maratona da cidade. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Joia da casa. Entre as mulheres, a grande campeã da prova da meia-maratona foi a americanense Natália Regina Painelli, da equipe S2. Corredora há cinco anos, ela contou que estava acostumada a disputar as primeiras colocações em corridas menores, e se inscreveu na prova do domingo sem maiores expectativas. “Queria só participar. E acabei me dando muito bem. Estou feliz demais”, disse.

Uma manhã de muitos campeões

Foram muitos campeões. Nem todos ganharam troféu. Mas deixaram o CCL orgulhosos da participação na corrida. Havia deficientes visuais correndo com a ajuda de guias; havia criança com problemas mentais. Outros corredores tinham os movimentos físicos limitados. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Foi emocionante, por exemplo, assistir à largada simbólica com um menino portador de paralisia cerebral. Os atletas amadores, extenuados, se acabavam em lágrimas ao completar a prova.

E também foi lindo ver cruzar a linha de chegada o advogado Aparecido Derlanga, de 65 asnos de idade, que teve o lado direito do corpo afetado por um acidente vascular cerebral. Ele já não pode correr. Caminha. Mas se sentiu orgulhoso de participar.

Também brilhou quem não estava vestido de tênis, calção e camiseta. Agentes de trânsito, guardas municipais, policiais, socorristas, garçons, ajudantes gerais, vendedores ambulantes… O CCL ficou pequeno, porque a festa foi gigante.

Já tradicional, corrida atrai mais patrocinadores a cada ano

Apesar do percurso de meia-maratona ter sido uma novidade, a corrida da Avenida Brasil já vai se tornando uma tradição na cidade. A prova tem entre seus organizadores a Chelso Sports, uma empresa de marketing esportivo, e a Churrascaria Prenda Gaúcha. A eles se juntou uma dezena de patrocinadores privados. O Grupo Liberal de Comunicação faz parte do grupo de empresas.

Segundo Reinaldo Nascimento, membro da equipe coordenadora, a corrida de rua é um esporte que cresce sem parar, tem mais adeptos ano e ano, e faz sucesso exatamente porque não tem idade limite. “É diversão, é esporte, é cuidado com o corpo”, disse. Sua equipe, a Prenda Gaúcha, faturou a primeira colocação na corrida de 5 quilômetros entre os homens, com Lucas Bissolli. Entre as mulheres, Isadora Badam da mesma equipe, ficou com a terceira colocação no mesmo percurso. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Depois da prova puxada… A prova que movimentou a cidade na manhã de domingo incluiu, no seu maior percurso, a Avenida Brasil toda, Rua Itacolomi, Avenida Armando Sales de Oliveira, Rua Izolina Geminiani Rosa e Rua São Salvador. Foi uma festa linda, com premiação aos vencedores individuais e premiação especial para as equipes e os corredores, de acordo com as faixas etárias. Tudo brindado, no final, com um belo café da manhã, servido em um espaço de acolhimento montado pelo Supermercado São Vicente.

“Nossos próprios parceiros comerciais se envolveram, ofereceram seus produtos. O espaço serviu bolo, suco, chá, iogurte… O São Vicente, a cada ano, se envolve mais com a festa que incentiva a prática de esportes e a amizade” disse o gerente de marketing do supermercado, Daniel Azzola.