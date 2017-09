Confira o resultado da Meia Maratona Avenida Brasil

Americana recebeu, pela primeira vez, uma corrida com distância de meia maratona. Com as inscrições esgotadas desde quinta-feira (31), a Meia Maratona Avenida Brasil reuniu cerca de 1.100 corredores de rua a partir das 6h30 no CCL (Centro de Cultura e Lazer), ponto de início e término das provas de 5, 10 e 21 km.





















+ 2

Resumir Galeria

Silvano Lima Pinto, 36 anos, foi o campeão da meia maratona na categoria masculina; ele correu 21km em 1 hora 6 minutos e 36 segundos. Atrás dele ficaram Gustavo Henrique Pereira, que fez a prova em 1 hora, 7 minutos e 59 segundos; e Francisco Denivaldo de Azevedo, que terminou o percurso 1 hora 14 minutos e 29 segundos após a largada. Em quarto e quinto lugar ficaram os atletas Adilson Rogerio da Silva e Renato Silveira. Na categoria feminina, Natalia Regina Painelli fez o melhor tempo, terminando a prova em 1 hora 25 minutos e 33 segundos; logo após ela, vieram Rafaela Damazio da Silva Azevedo e Rosania Pereira, que correram os 21km em 1 hora 31 minutos e 57 segundos e 1 hora 42 minutos e 49 segundos, respectivamente. Quarta e quinta posições ficaram com as atletas Julia Coimbra e Marina Vaccari de Souza.

Na prova de 10km, na categoria masculina, o melhor tempo foi de Robson França, que fez a prova em 36 minutos e 14 segundos. Logo após, vieram Wagner Crisp e Janio se Souza Castilho Soares, que correram os 10km em 36 minutos e 29 segundos e 37 minutos e 28 segundos, respectivamente. Ficaram em quarto e quinto lugar, João Marino de Paulo e Altair Barboza Rotta. Na categoria feminina, a melhor colocação ficou com Carolini Gomes de Lima, que fez a prova em 45 minutos e 15 segundos. Depois dela, vieram as atletas Marina Stela de Godoy e Vanessa Agnello, que concluíram os 10km em 45 minutos e 27 segundos e 46 minutos e 22 segundos, respectivamente. Em quarto e quinto lugar ficaram as atletas Maria Gonçalves Fortunato e Juliana Zampoli.