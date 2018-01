Westbrook crava mais um ‘triple-double’, mas Thunder perde do Suns na NBA

Foi mais uma grande noite de Russell Westbrook na NBA. O armador cravou seu 14º “triple-double” da temporada e brilhou fora de casa. Mas sua grande atuação não evitou a derrota do Oklahoma City Thunder para o Phoenix Suns pelo placar de 114 a 100, na noite deste domingo.

Westbrook anotou 26 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Paul George, por sua vez, marcou 19 e Steven Adams contribuiu com 18. O Thunder, porém, perdeu a liderança do placar ainda no primeiro período e não recuperou mais a dianteira até o segundo final da partida disputada em Phoenix.

Isso porque os reservas do Suns brilharam em quadra nesta noite. Dragan Bender anotou 17 dos seus 20 pontos, sua melhor marca da carreira, no segundo tempo do jogo. E o novato Josh Jackson obteve seu primeiro “double-double” no profissional, com 17 pontos e dez rebotes. O cestinha do Suns foi o titular Devin Booker, com os mesmos 26 pontos de Westbrook. TJ Warren registrou 23.