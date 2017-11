Warriors sofre, mas segura Nets no fim e vence mais uma na NBA

Curry obteve um “double-double” de 39 pontos e 11 rebotes. E, sob a liderança do cestinha do jogo, o Warriors abriu até 28 pontos de vantagem no placar. Mas a eliminação do astro por faltas, a três minutos do fim, desequilibrou a partida e permitiu a reação dos anfitriões.

A reação frustrada do Nets teve o comando de Allen Crabbe, responsável por 25 pontos. E Spencer Dinwiddie contribuiu com 21 pontos e oito assistências. Foi a 10ª derrota do Nets na temporada. Com seis vitórias, a equipe ocupa o 13º lugar da Conferência Leste.

O Warriors, por sua vez, chegou ao 13º posto, com quatro derrotas. Assim, alcançou o Houston Rockets, que lidera a Conferência Oeste. As duas equipes dividem a segunda melhor campanha da temporada até agora, atrás apenas do Boston Celtics, que não entrou em quadra neste domingo.

Em outro grande jogo da rodada, o Los Angeles Lakers derrotou o Denver Nuggets por 127 a 109, diante de sua torcida. E o maior destaque da partida foi Lonzo Ball, com seu segundo “triple-double” da carreira, com 11 pontos, 11 assistências e 16 rebotes, sua melhor marca da carreira neste fundamento.

Julius Randle foi o cestinha da partida disputada no Staples Center, com 24 pontos. Brook Lopez anotou 21 pontos e Jordan Clarkson contribuiu com 18 para o Lakers. Com o resultado, o Lakers chegou ao 7º triunfo, com dez derrotas, ocupando o 11º posto da Conferência Oeste. Já o Denver Nuggets, com nove triunfos e sete derrotas, é o 6º.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Toronto Raptors 100 x 91 Washington Wizards

Miami Heat 95 x 120 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 111 x 118 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 97 x 100 Detroit Pistons

Phoenix Suns 113 x 105 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 127 x 109 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x Denver Nuggets