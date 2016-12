Warriors define jogo no início e supera Raptors em casa

O Golden State Warriors se reabilitou da derrota para o Cleveland Cavaliers na rodada de Natal da NBA ao superar o Toronto Raptors por 121 a 111, em casa, na noite de quarta-feira. Assim, chegou aos 28 triunfos em 33 partidas, com a melhor campanha da liga e da Conferência Oeste.

O Warriors praticamente definiu o seu triunfo no primeiro quarto ao fechá-lo vencendo por 42 a 17. Kevin Durant anotou 22 pontos, igualou sua melhor marca na temporada ao conquistar 17 rebotes e ainda contribuiu com sete assistências e seis tocos.

Stephen Curry também se destacou pelo Warriors com 28 pontos, sete assistências e sete rebotes, enquanto Klay Thompson anotou 21 para o time se recuperar do duro revés, em que desperdiçou uma vantagem de 14 pontos diante do Cavaliers. Dessa vez, o Raptors até reagiu, mas não conseguiu a virada. O brasileiro Anderson Varejão não foi utilizado pelo time da Califórnia.

DeMar DeRozan anotou 29 pontos e se tornou o maior anotador da história do Raptors com 10.290, 15 a mais do que Chris Bosh. Kyle Lowry fez 27 pontos e deu 11 assistências pelo time canadense, enquanto Terrence Ross marcou 24. O brasileiro Lucas Bebê somou cinco rebotes, uma assistência e um toco nos 16 minutos em que atuou pelo Raptors, mas não conseguiu pontuar.

Mesmo sem contar com Kahwi Leonard, desfalque por causa de uma infecção gastrointestinal, o San Antonio Spurs superou o Phoenix Suns por 119 a 98, em casa, reagindo no segundo tempo após ir ao intervalo perdendo por 64 a 58. LaMarcus Aldridge liderou o triunfo ao somar 27 pontos. Tony Parker contribuiu com 20 e Pau Gasol acumulou 16 pontos e dez rebotes.

T.J. Warren liderou o Suns com 23 pontos. O brasileiro Leandrinho Barbosa acumulou cinco pontos, duas roubadas de bola, um rebote e uma assistência nos 12 minutos em que atuou na derrota do Suns, o pior time do Oeste, para o segundo colocado da mesma conferência.

O Chicago Bulls venceu, em casa, o Brooklyn Nets por 101 a 99 graças a Jimmy Butler, que igualou a sua melhor marca da temporada, com 40 pontos, e ainda fez a cesta decisiva no estouro do cronômetro. Além disso, ele anotou nove pontos nos últimos dois minutos e meio, tendo convertido 11 tiros livres e capturado 11 rebotes. Foi a segunda vitória seguida do Bulls, o oitavo colocado do Leste.

O brasileiro Cristiano Felício se destacou no garrafão nos 11 minutos em que permaneceu em quadra ao obter nove rebotes. Além disso, anotou dois pontos pelo Bulls. Brook López fez 33 pontos pelo Nets, que perdeu o 12º jogo consecutivo como visitante e está em penúltimo lugar no Leste.

Com 36 pontos e 11 rebotes de John Wall, o Washington Wizards superou o Indiana Pacers por 111 a 105, em casa, mesmo após perder Bradley Beal, lesionado, ainda no primeiro tempo. Wall quase conseguiu o seu primeiro “triple-double” na temporada, pois deu nove assistências.

Otto Porter Jr. somou pontos pelo time de Washington, enquanto Marcin Gortat acumulou 16 rebotes e 13 pontos pelo nono colocado da Conferência Leste, que venceu oito dos últimos 11 jogos que disputou, além de acumular uma série invicta de sete jogos como mandante. Paul George anotou 34 pontos e Jeff Teague fez 19 e ainda deu 11 assistências pelo Pacers, o décimo melhor time do Leste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards 111 x 105 Indiana Pacers

Orlando Magic 101 x 120 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 102 x 98 New York Knicks

Detroit Pistons 94 x 119 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 101 x 99 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 102 x 98 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 119 x 98 Phoenix Suns

Denver Nuggets 105 x 103 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 102 x 89 Sacramento Kings

Golden State Warriors 121 x 111 Toronto Raptors

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks