Vendramini confirma acerto com Campinas e anúncio será na quarta

Após a direção da equipe de basquete feminino adulto emitir nesta quinta-feira uma nota oficial efetivando a saída do time de Americana, após o fracasso nas negociações de uma possível parceria com a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o técnico e gestor do time, Antônio Carlos Vendramini, confirmou no final da tarde que teve uma reunião em Campinas e que já tem um acerto verbal com o município.

Segundo o treinador, na reunião realizada na manhã desta quinta, o secretário de Esportes de Campinas, Dário Saadi, afirmou que já acertou parceria com um clube da cidade para receber a equipe em seu ginásio para treinos e jogos, mas o nome do clube em questão ainda não deve ser revelado, já que a direção do time negocia com uma lista de empresas interessadas em patrocinar a equipe, que foram todas indicadas pela secretaria.

“Oficialmente, em Americana acabou. Nós tivemos uma reunião hoje (quinta) em Campinas, com o secretário de esportes, e Campinas está em clima de euforia total para levar a equipe, ele fecharam uma parceria com um clube lá, com academia, campo, quadra. Nós não podemos ainda adiantar, porque o secretário não deu o nome, mas já está fechado e ele mandou um contrato de parceria para o nosso jurídico analisar e ele quer marcar para quarta-feira a assinatura desse contrato. Ao mesmo tempo ele nos ofereceu também empresas interessadas em patrocinar o time, que nós vamos nos reunir na semana que vem, então realmente eles assumiram o projeto”, explicou Vendramini.