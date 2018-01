Vasco leva primeiro título da temporada

Foto: Divulgação

O time de basquete masculino adulto do Vasco da Gama de Americana conquistou o primeiro título do ano no Mini-Torneio Super Clássico, realizado na última sexta-feira (5), no ginásio da Praça de Esportes Gilberto Cremasco, na Vila Jones.

A equipe americanense bateu na decisão a Sociedade Esportiva Palmeiras da Usina Furlan, de Santa Bárbara d’Oeste, por 87 a 85. A vitória veio na prorrogação, depois de empate por 69 a 69 no tempo normal. O destaque da partida foi Leo Stoco, cestinha com 36 pontos.

Nos próximos dias 20 e 21, o Vasquinho, como é conhecido, disputará outro torneio rápido, desta vez com a participação de equipes de Campinas, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Piracicaba e Limeira.