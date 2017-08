Vasco ganha duas e embala no Desafio Paulista de Basquete

O Vasco de Americana somou mais duas vitórias pelo Desafio Paulista de Basquete. No último fim de semana, a equipe venceu Indaiatuba por W.O. (20 a 0) e Nova Odessa por 41 a 37 em grande atuação de Ricardo Oliveira, cestinha com 22 pontos, além de Thiago Colla e Gabriel Michelin. O Dragão da Conserva chegou a quatro vitórias consecutivas no torneio. O próximo compromisso será sábado, diante do UniCEUB/Cartão BRB.

“A entrega de cada jogador dentro de quadra e a consciência coletiva tem sido o diferencial para conquistarmos estas vitórias”, disse o presidente do time, Anderson Cantarelli.

Paralelamente à disputa do Desafio Paulista, o Vasco de Americana também se prepara para realizar uma seletiva para formação de seu time feminino, com jogadoras nascidas entre 1997 e 2003.