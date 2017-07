Vasco de Americana enfrenta o Orange Indaiatuba

O time de basquete adulto do Vasco de Americana enfrenta na manhã deste domingo a equipe do Orange Basquete de Indaiatuba, em jogo válido pelo Desafio Estadual, marcado para 10h, no ginásio do Sesi (Serviço Social da Indústria), na Avenida Bandeirantes, 1.000, no bairro Chácara Machadinho, com entrada gratuita.

Esta é a segunda partida do time americanense, mas a primeira em seus domínios, sendo que no primeiro jogo, o time acabou derrotado pela equipe de Capivari, pelo placar de 57 a 49, em duelo na casa do adversário.

De acordo com o presidente e técnico da equipe americanense, Anderson Cantarelli, a partida tem grande significado, não somente por ser a primeira em casa, mas por permitir a reação do time na competição em caso de vitória.