Vasco conta com ex-seleção para clínica de basquete

O Vasco de Americana realiza no próximo dia 27 a primeira edição de 2017 do Vascocamp, uma clínica de basquete voltada a meninos e meninas de 13 a 20 anos, sendo desenvolvido pelos próprios atletas do Vasco, que disputa competições amadoras na região.

Nesta edição, a ex-jogadora Micaela, ala do Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Com 37 anos e experiência em clubes como Ourinhos e Unimed/Americana, ela dará dicas aos jovens praticantes de basquete que participarão da clínica.

A participação no Vascocamp é gratuita. A diretoria do Vasco solicita apenas que os jogadores compareçam com uniforme apropriado para a prática de basquete e levem bola. O evento será realizado na Praça Gilberto Cremasco, na Rua 12 de Novembro, na Vila Jones, em Americana, das 17 às 20 horas.

Tradicional no futebol paulista na década de 70, o Vasco de Americana ressurgiu na cidade em 2016 com um novo projeto social de basquete com crianças e jovens da periferia.