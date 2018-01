Vasco, Botafogo e Flamengo usam arena do Parque Olímpico sem pagar aluguel

O empréstimo sem custos da Arena Carioca 1 é uma das maneiras encontradas pela Aglo, autarquia vinculada ao Ministério do Esporte responsável por administrar as instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra, para não deixar que o local se transforme em um elefante branco, mesmo que isso tenha um alto custo aos cofres públicos. No ano passado, somente com água e energia elétrica, a União gastou mais de R$ 4,7 milhões com o Parque Olímpico. A Aglo também administra a Arena Carioca 2, o Velódromo e o Centro de Tênis.

A cessão gratuita de uma das arenas mais modernas do Brasil alivia – e muito – o caixa dos clubes do Rio. O aluguel de um ginásio com instalações semelhantes à Arena Carioca 1 custaria aproximadamente R$ 20 mil por dia. A única contrapartida exigida por parte da Aglo foi de que os clubes instalassem armários nos vestiários.

Para manter a Arena Carioca 1 em uso, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo) resolveu ceder sem cobrança de aluguel o espaço para Flamengo, Vasco e Botafogo mandarem jogos do NBB, o campeonato nacional masculino de basquete, no local.

“Eu não cobrei do Flamengo, não cobrei do Vasco, nem do Botafogo, nem de ninguém. Eles estavam com uma dificuldade financeira muito grande. Não é crível que eu tenha uma arena e não disponha. Minha função primordial não é arrecadar, é fomentar o esporte”, justifica Paulo Márcio Dias Mello, presidente da Aglo.

Desde novembro já foram realizadas sete partidas do NBB na Arena Carioca 1 e estão agendados mais 14 jogos até março. Além de usar o espaço nos dias dos eventos, as equipes podem realizar treinamentos no local.

LEIA TAMBÉM: Homenageado, Kobe Bryant tem camisas aposentadas em jogo do Lakers

Com ingressos entre R$ 10 e R$ 20 e sem a necessidade de pagar aluguel, os borderôs financeiros dos jogos realizados na Arena Carioca 1 mostram que os clubes têm lucrado com as partidas no Parque Olímpico da Barra. No clássico entre Flamengo e Vasco, disputado em 30 de dezembro, com mando do time da Gávea, por exemplo, a renda líquida com bilheteria, já descontados os impostos, foi de R$ 35,8 mil. Por exigência da Aglo, no entanto, uma parte dos ingressos é doada para torcedores de baixa renda.

(colaborou Marcio Dolzan)