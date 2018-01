Varejão assina por 20 meses e é oficializado como reforço do Flamengo

Varejão chega após uma destacada carreira construída na NBA. Escolhido no Draft de 2004 pelo Orlando Magic, ele foi imediatamente negociado com o Cleveland Cavaliers, pelo qual fez história e disputou 12 temporadas. Já veterano, jogou um ano pelo Golden State Warriors antes de ser dispensado e ficar sem espaço na liga.

“Fala, galera do Mengão. Aqui é o Anderson Varejão. Estou aqui para mandar um abraço para todo mundo, falar que estou muito feliz, empolgado. Não vejo a hora de chegar aí e vestir o manto sagrado para defender o Mengão daquele jeito, com muita raça dentro de quadra, sem bola perdida, ir para cima e dar alegria para esta torcida maravilhosa”, declarou o jogador às redes sociais do clube.

Pentacampeão do NBB, o Flamengo anunciou nesta quarta-feira um importante reforço para tentar recuperar a hegemonia na liga. O clube carioca oficializou a chegada do ala/pivô Anderson Varejão, de 35 anos, que assinou contrato por 20 meses e volta a atuar no basquete brasileiro após 16 anos na Espanha e nos Estados Unidos.

O veterano ainda esperava uma proposta atraente da NBA, que não veio. Passou, então, a negociar com o Flamengo e o Franca, mas o time carioca despontou nas últimas semanas e superou o clube paulista, justamente onde Varejão havia iniciado a carreira no fim dos anos 1990.

O retorno de Varejão representa o fortalecimento do NBB, que já havia visto justamente o Franca acertar com Leandrinho após o fim da passagem do ala/armador pela NBA. A tendência, aliás, é que estes dois rivais polarizem a briga pelo título do campeonato.

Varejão chegará para reforçar um elenco já estrelado, que conta com nomes como o armador Ronald Ramon, o ala/armador Marcelinho Machado, o ala Marquinhos, o ala/pivô Olivinha e o pivô J.P. Batista. Por sua vez, o Franca tem, além de Leandrinho, nomes como o armador Rafael Luz, o ala Léo Meindl, o ala/pivô Jefferson e o pivô Rafael Mineiro.

No momento, a liderança é justamente do Flamengo, que luta para repetir os feitos de 2008/2009, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, quando foi campeão do NBB. O time carioca venceu 11 das 13 partidas que disputou até o momento.