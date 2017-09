Torneio Sub-17 de basquete chega a 6ª rodada neste sábado

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Neste sábado o Torneio Sub-17 de Basquete Feminino, organizado pela ADCF Unimed e Sicoob, vai para a sexta rodada da temporada a partir das 8h30, no ginásio da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro, com entrada franca.

Na categoria Sub-13, já foram definidos os confrontos do quadrangular final, programado para 21 de outubro. A equipe de Americana, comandada por Anne Freitas Sabatini, venceu Valinhos (14 a 4) e Itatiba (19 a 12) e perdeu para o ADC Bradesco (17 a 16), no último sábado, terminando na terceira posição, com 12 pontos.

A classificação ainda teve Itatiba na liderança, com 16, ADC Bradesco em segundo lugar, com 14, e o lanterna Valinhos, empatado com Americana, com 12.