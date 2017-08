Torneio de basquete movimenta ginásio do São Pedro

O ginásio da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro, em Americana, recebe no sábado a terceira rodada do Torneio de Basquete Feminino Sub-13, a partir das 8 horas. A entrada é gratuita para a competição, organizada pela ADCF Unimed e pela Sicoob UniMais.

No último sábado, a equipe da própria ADCF Unimed/Sicoob foi a vencedora de mais uma etapa do torneio, na categoria Sub-17. A equipe americanense, comandada pelo técnico Virgil Lopez, venceu Itatiba por 34 a 16, Itupeva por 31 a 09 e encerrou vencendo Hortolândia por 46 a 15.

Restando três rodadas para a definição do campeão na categoria, Americana segue na liderança com 28 pontos, seguida por Itatiba com 21, Itupeva 20 e Hortolândia com 15 pontos.