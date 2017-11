Sub-21 vence em 1ª partida do basquete

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A equipe de basquete feminino Sub-21 de Americana estreou com vitória na 1ª divisão dos Jogos Abertos do Interior. As atuais campeãs dos Jogos Regionais venceram Tanabi por 46 a 21, nesta quinta-feira, em São Bernardo do Campo, resultado que já as garantiu nas semifinais. Hoje, elas enfrentam as anfitriãs de São Bernardo, às 14h30, para definir o primeiro e segundo lugares do grupo. No basquete masculino livre, Americana já garantiu vaga na semifinal mesmo antes da estreia.

Isso porque a equipe comandada por Elcio Ortiz está num grupo com apenas três cidades e Dracena desistiu da competição. Com isso, mesmo se perder para São José dos Campos nesta sexta, às 13 horas, o time avançará como um dos dois primeiros da chave. Os adversários nas semifinais sairão do outro grupo, formado por São Bernardo, Franca, Santos e Ilha Solteira.

“Tira um peso saber da classificação, mas não pode virar acomodação. Estou levando para os Jogos Abertos um time bem jovem, a maioria garotos do Sub-17 do Chubbers (time masculino da cidade), até porque os adultos têm também seus trabalhos. Mas se pintar chance vamos buscar as vitórias para representar Americana da melhor forma possível”, disse Ortiz.