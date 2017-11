Sub-17 de Basquete Feminino rende nova taça para time de Americana

De olho nos Jogos Abertos do Interior, a equipe da ADCF Unimed/Sicoob Unimais, de Americana, comemorou no último sábado (11) o título invicto do Torneio Sub-17 de Basquete Feminino, organizado pelas próprias ADCF Unimed e Sicoob Unimais. Mesmo contra atletas mais velhas, as americanenses já haviam se sagrado campeãs dos Jogos Regionais, em julho. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

A conquista no torneio amistoso veio com massacre na decisão diante de Itupeva, por 44 a 8, depois de vitória sobre Hortolândia por 33 a 17 no primeiro playoff. A etapa final ocorreu no ginásio da Praça de Esportes Marcos Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro. Na decisão do bronze, Itatiba venceu Hortolândia por 41 a 29. Ao fim da competição, houve a cerimônia de encerramento com a presença de Edemilson Vermelho, árbitro da ARB (Associação Regional de Basquete) e a premiação da seleção de ouro, votada pelos treinadores, árbitros e comissão.

DESTAQUES. A equipe americanense teve as atletas Giovanna Germano e Letícias Menezes escolhidas para integrar a seleção, ao lado de Heloísa S. Lima (Itatiba), Giovana Peres (Itupeva) e Maiara de Jesus (Hortolândia).