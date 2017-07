Sem posição, Vendramini negocia com empresas

Ainda diante do impasse envolvendo a saída para Campinas ou a improvável permanência em Americana, o técnico e gestor do time feminino de basquete profissional americanense, Antônio Carlos Vendramini, afirmou ontem que não obteve respostas positivas de nenhuma das duas cidades e que vem se reunindo com empresas para apresentar o projeto da equipe e tentar algum novo patrocínio.

“Absolutamente nada nem daqui (Americana) e nem de Campinas. Eu tive uma reunião com uma empresa que eu já tinha marcado, a empresa não é daqui, mas é uma empresa que tem interesse em patrocinar, mas é tudo lento, você faz a reunião, apresenta o projeto, eles levam para a diretoria. É o mesmo perfil de tantas outras que nós apresentamos, apresentamos para dezenas de empresas o projeto e a gente fica aguardando”, explicou Vendramini.

O treinador ainda aguarda a resposta de uma proposta de parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria), apresentada em reunião no início de junho na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na capital paulista, mas até o momento nenhum parecer da entidade foi passado para a diretoria do time.