Sem LeBron James, Cavaliers perde para o Pistons fora de casa

LeBron James tirou a noite de segunda-feira para descansar e o Detroit Pistons agradeceu. Com 21 pontos de Tobias Harris, o time do Michigan encerrou uma sequência de cinco derrotas ao superar, em casa, por 106 a 90 o Cleveland Cavaliers, que sentiu o peso da ausência do seu principal astro.

Esta foi a terceira vez que LeBron não participou de um duelo da temporada 2016/2017 da NBA, com o Cavaliers sucumbindo em todas essas ocasiões. Assim, o Cavaliers viu uma série de cinco triunfos chegar ao fim numa noite em que nunca esteve em vantagem no placar.

O time de Cleveland jogou sua quinta partida nos últimos sete dias, sendo que no domingo conseguiu uma emocionante vitória sobre o Golden State Warriors, na reedição da mais recente final da NBA. Mas na noite de segunda-feira, o Pistons aproveitou a ausência de LeBron para ganhar.

Além disso, o Cavaliers disputou o seu quarto jogo sem o armador titular J.R. Smith, que ficará cerca de três meses afastado das quadras por causa de uma fratura no polegar da mão direita.

O Pistons anotou os oito primeiros pontos da partida e foi ao intervalo vencendo por 50 a 44, com a vantagem sendo ampliada para 12 pontos ao fim do terceiro quarto. No início do último período, Harris e Kentavious Caldwell-Pope acertaram arremessos de três levando o time da casa a liderar o placar por 82 a 65.

Kevin Love acumulou 17 pontos e 14 rebotes pelo Cavaliers, enquanto Kyrie Irving somou 18 pontos e oito assistências pelo líder da Conferência Leste, com 23 vitórias e sete derrotas. Andre Drummond dominou o garrafão com 17 rebotes e ainda marcou 11 pontos pelo Pistons, apenas o 11º colocado do Leste, com 15 triunfos em 33 partidas.

Na cola do Cavaliers, em segundo lugar no Leste, o Toronto Raptors bateu o Portland Trail Blazers por 95 a 91, fora de casa, com 27 pontos de Kyle Lowry para o time canadense, que conquistou a sétima vitória seguida como visitante – um recorde para a franquia – e passou a somar 22 triunfos em 30 jogos nesta temporada.

DeMar DeRozan também brilhou pelo Raptors, com 20 pontos, dez rebotes e sete assistências, enquanto Jonas Valanciunas somou 12 pontos e 12 rebotes. O brasileiro Lucas Bebê também se destacou no garrafão, com oito rebotes, além de ter marcado quatro pontos e dado duas assistências nos 20min58 em que jogou.

O Blazers sofreu a sexta derrota seguida e está em décimo lugar no Oeste com 13 triunfos em 33 jogos. C.J. McCollum anotou 27 pontos e liderou o time do Oregon, que não contou com Damian Lillard, lesionado.

Em confronto direto na luta por uma vaga nos playoffs, o Chicago Bulls superou o Indiana Pacers por 90 a 85, em casa, com 21 pontos de Dwyane Wade e 20 de Nikola Mirotic. Assim, o Bulls encerrou uma série de três derrotas e chegou aos 15 triunfos em 31 jogos, em sétimo lugar na Conferência Leste.

O brasileiro Cristiano Felício atuou por 11 minutos pelo Bulls, com dois pontos e dois rebotes. O time de Chicago voltou a contar com Michael Carter-Williams, que ficou quase dois meses afastado das quadras por causa de lesões. Nesse retorno, fez apenas um ponto.

Aaron Brooks marcou 19 pontos pelo Pacers, que perdeu o terceiro jogo consecutivo. O time de Indianápolis só venceu quatro dos 16 duelos que fez como visitante nesta temporada e caiu nas últimas cinco vezes em que foi ao United Center. O time é o nono colocado do Leste com 15 vitórias em 32 partidas.

Com facilidade, o Houston Rockets bateu o Phoenix Suns por 131 a 115, em casa, na noite de segunda-feira, com um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de James Harden, com 32 pontos e 12 assistências. O astro converteu 12 de 15 tiros livres e atingiu a marca de 30 pontos pela 12ª vez nesta temporada.

Terceiro colocado do Oeste, o Rockets teve vantagem de ao menos 20 pontos durante boa parte da noite e se deu ao luxo de poupar Harden no último quarto. Eric Bledson liderou o Suns com 24 pontos, Brandon Knight marcou 21 e Dragan Bender acumulou 13 rebotes e 11 pontos. Leandrinho Barbosa ficou em quadra por 12 minutos, com quatro pontos e três rebotes pelo pior time do Oeste.

Desfalcado de Blake Griffin, Chris Paul e J.J. Redick, o Los Angeles Clippers não resistiu ao Denver Nuggets e perdeu por 106 a 102, em casa, na noite de segunda. Nikola Jokic somou 24 puntos e dez rebotes, enquanto Danilo Gallinari e Will Barton somaram 23 casa.

O Clippers chegou a estar perdendo por 17 pontos de diferença nos primeiros minutos do segundo tempo, conseguiu a virada e chegou a liderar por uma vantagem de sete no último quarto, mas depois permitiu que o Nuggets se impusesse novamente. Jamal Crawford marcou 24 pontos para o time de Los Angeles, o quarto colocado do Oeste – a equipe de Denver está em nono lugar.

Já o Orlando Magic surpreendeu ao bater o Memphis Grizzlies, em casa, por 112 a 102. Aaron Gordon foi o grande destaque da noite ao marcar 30 pontos para o Magic, que teve sete jogadores anotando ao menos dez pontos – Nikola Vucevic somou 13 pontos e nove rebotes, enquanto Bismack Biyombo acumulou 12 rebotes e dez pontos. Mike Conley marcou 17 pontos pelo Grizzlies, o sexto colocado da Conferência Oeste. Apesar da vitória, o Magic ocupa apenas a 12ª posição no Leste.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards 107 x 102 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 112 x 102 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 120 x 118 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 106 x 90 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 90 x 85 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 111 x 94 Dallas Maverick

Houston Rockets 131 x 115 Phoenix Suns

Minnesota Wolves 104 x 90 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 91 x 95 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 102 x 106 Denver Nuggets

Sacramento Kings 102 x 100 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Utah Jazz