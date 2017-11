Sem Kyrie Irving, Celtics bate o Raptors e vence 12ª seguida na NBA

O retorno do pivô foi fundamental para o triunfo. Afinal, ele foi o cestinha do Celtics na partida, com 21 pontos. Jaylen Brown, com 18 pontos, e Terry Rozier, com 16, ainda contribuíram para o triunfo. DeMar DeRozan marcou 24 pontos pelo Raptors, mas errou arremesso nos últimos segundos e não impediu a derrota.

Principal jogador do Celtics na temporada, Kyrie Irving ficou de fora por causa de uma fratura facial. O time da casa segue sem contar com Gordon Hayward, fora após a grave lesão sofrida na estreia. Por outro lado, Al Horford voltou após se recuperar de concussão.

A vitória manteve o Celtics tranquilo na ponta da Conferência Leste, com 12 triunfos e duas derrotas, enquanto o Raptors sofreu o quinto resultado negativo, mas segue na zona de classificados para os playoffs.

Se o líder do Leste sofreu para vencer, o primeiro colocado do Oeste arrasou seu adversário no domingo. O Houston Rockets viajou para encarar o Indiana Pacers e não teve qualquer dificuldade para fazer 118 a 95, chegando a 11 triunfos em 14 partidas. O Pacers, por sua vez, sofreu a oitava derrota e hoje estaria fora dos playoffs.

Mais uma vez, James Harden definiu a vitória a favor do Rockets, ao anotar 26 pontos e 15 assistências em 33 minutos. Eric Gordon ainda contribuiu com 21 pontos, enquanto Clint Capela anotou 20, além de 17 rebotes. O cestinha, porém, saiu do lado do Pacers: Victor Oladipo, com 28 pontos.

Quem também segue fazendo bonito é o Detroit Pistons. Uma das maiores surpresas desta temporada, a equipe manteve a vice-liderança do Leste e venceu a quinta consecutiva no domingo, ao superar o Miami Heat fora de casa, por 112 a 103. São 10 triunfos em 13 partidas para o Pistons, enquanto o Heat decepciona e é o décimo da conferência, com sete derrotas.

No domingo, o Pistons contou com outra atuação de gala de Tobias Harris, autor de 25 pontos, e Avery Bradley, com 24. Reggie Jackson ainda marcou 17 pontos, enquanto Andre Drummond pegou 17 rebotes. Pelo Heat, Hassan Whiteside terminou com 20 pontos e 12 rebotes.

Na última partida do dia, o Oklahoma City Thunder recebeu o Dallas Mavericks e, mesmo sem Carmelo Anthony, venceu pela sexta vez na temporada ao fazer 112 a 99, com 37 pontos de Paul George e 27 de Russell Westbrook. Esta foi a 12.ª derrota do Mavericks, lanterna do Oeste.

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Washington Wizards x Sacramento Kings

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers